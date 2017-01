Allgemein | STAR NEWS

Nicola Peltz: Sie ist die Neue von Anwar Hadid

Nicola Peltz (22) und Anwar Hadid (17) haben sich gefunden.

Bei der Schauspielerin ('Transformers: Ära des Untergangs ') und dem Nachwuchsmodel soll es gefunkt haben. Das Paar wurde erst kürzlich bei einem Mittagessen in Beverly Hills gesichtet, das Lokal verließen sie Hand in Hand. Außerdem postete Nicola ein inniges Foto von sich und dem neuen Gesicht von Hugo Boss auf Instagram.

Im Liebesleben der Hadids ist anscheinend was los. Bei Gigi (21) steht vielleicht eine Verlobung und Hochzeit mit Sänger Zayn Malik (24, 'Pillow Talk') ins Haus, nachdem sie mit einem dezenten Ring auf ihrem Ringfinger gesichtet wurde. Seit ungefähr einem Jahr sind die beiden zusammen - wer weiß, womit 2017 noch bei dem Paar zu rechnen ist.

Währenddessen sieht es bei Bella (20) nicht so rosig in der Liebe aus: Das Model hatte sich erst im September 2016 von ihrem Langzeitfreund The Weeknd (26, 'Starboy') getrennt, doch trifft sie ihn immer wieder. Bei der Victoria's Secret Fashion Show in Paris sahen sich die beiden Ex-Liebenden im November, zu den People's Choice Awards in Los Angeles [18. Januar] erschienen auch beide. Was noch bitterer ist: The Weeknd turtelt schon wieder mit einer Anderen herum. Selena Gomez (24, 'Spring Breakers') soll die Neue sein, die wiederum einmal mit Justin Bieber (22, 'Baby') liiert war. Wiederrum war Nicola Peltz angeblich 2016 mit dem Sänger zusammen.

Weitere Artikel