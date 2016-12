Allgemein | STAR NEWS

Nico Schwanz: Wieder in Saskia verliebt

Nico Schwanz (38) und Saskia Atzerodt (24) wollen es noch einmal miteinander versuchen.

Der Sänger ('Ich glaube immer noch an Wunder') und die 'Bachelor'-Kandidatin hatten sich im September getrennt, woraufhin das Playmate für 36.000 Euro eine Nacht mit ihr versteigerte. Aber das ist jetzt alles vergessen, denn durch einen Todesfall in der Familie kamen die beiden wieder zusammen. Der Bruder von Saskia starb Anfang Dezember und sie konnte sich in dieser schweren Zeit auf ihren Ex verlassen:

"Von da an war Nico immer an meiner Seite, hat mir in der schweren Zeit der Trauer beigestanden", erklärte Saskia gegenüber 'Bild'.

So hat es zwischen den beiden wieder gefunkt und Nico Schwanz kann wieder strahlen: "Wir sind so glücklich miteinander und starten jetzt noch mal ganz von vorne durch."

Das On/Off-Paar will die Welt an seiner neu erwachten Liebe teilnehmen lassen. In dem Video zu Nicos neuem Song 'Werden Träume wahr' taucht seine Liebste bereits wieder auf und der Thüringer deutete gegenüber 'Promiflash' außerdem eine neue Reality-Serie an: "Es stehen auch gemeinsame Shootings an und ein gemeinsames Format für einen großen Sender, das nächstes Jahr ausgestrahlt wird."

Dann wird man 2017 also noch viel von Nico Schwanz und seiner Saskia zu sehen bekommen - die Fans wird es freuen.