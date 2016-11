Allgemein | STAR NEWS

Nico Rosberg: Süße Botschaft an die Fans

Nico Rosberg (31) hat seine Fans begeistert und ist von seinen Fans begeistert.

Der Sportler ist der neue Formel-1-Weltmeister und alle freuen sich mit ihm. In einer Videobotschaft auf Facebook hat er sich nach seinem hart errungenen Sieg an seine Fans gewandt und sich bei ihnen bedankt:

"Hallo Leute, vielen Dank für die Unterstützung dieses Jahr. Ihr seid wirklich die besten und ihr seid solch ein großer Teil hiervon. Ihr motiviert mich immer weiter und pusht mich immer weiter. Das ist jetzt die Belohnung. Es ist unglaublich! Großartig! Und es war so ein harter Kampf! Mein Kindheitstraum ist wahr geworden."

Das will natürlich auch gebührend gefeiert werden, wie Nico sofort anschloss. Denn er hatte nicht vor, sich nur mit einer warmen Milch ins Bett zu legen: "Alle meine Freunde sind gekommen, was mich wirklich überrascht hat. Das ist eine riesige Überraschung. Wir werden jetzt mit dem ganzen Team Party machen und die Hütte brennen lassen!"

Auf Twitter haben dem Sieger bereits zahlreiche Größen aus dem Sport gratuliert. Boris Becker (49) etwa schrieb: "Gut gemacht!" Tennisspielerin Angelique Kerber (28) schloss sich an mit einem herzlichen "Glückwunsch". Sven Hannawald (42) tippte fleißig Emoticons und schrieb dazu: "Gott sei Dank gab es den erhofften WM-Titel für Nico Rosberg. Viel Spaß beim Feiern. Ich stoße drauf an." Auch Sabine Lisicki (27) freute sich: "RIESEN Glückwünsche an Nico Rosberg. Verdienter Weltmeister!!!"