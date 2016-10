Allgemein | STAR NEWS

Nico Rosberg: “Es ist perfekt gelaufen von A bis Z”

Nico Rosberg (31) ist im Moment auf der Erfolgsspur.

Der Rennfahrer konnte am vergangenen Wochenende [8./9.Oktober] das Formel-1-Rennen im japanischen Suzuka für sich entscheiden. Mit der 'Autobild' sprach er über die Tragweite dieses Sieges:

"Es ist etwas Besonderes auf dieser legendären Strecke zu gewinnen. Ich mochte den Kurs schon immer, er liegt mir. Aber er ist auch sehr intensiv."

Mit seiner Startplatzierung und seinem Sieg konnte der Mercedes-Pilot einige Rekorde brechen. Trotzdem bleibt er gelassen und fokussiert: "Für mich hat sich nichts geändert. Ich fühle mich gut [?]."

Sein Fazit zum Rennen lautet demnach: "Es ist perfekt gelaufen, von A bis Z." Der Grund für seinen Erfolg ist klar seine Familie. 'Motorsport-total.com' verriet Nico Rosberg im Frühjahr: "Ich finde es immer schön, so etwas in die Kamera rein zu sagen - wenn sie [die Familie] zu Hause zugucken und sich ein Moment teilen lässt." Des weiteren sagte er: "Das Private hat immer einen kleinen Einfluss auf den Sport. Es ist kein Nachteil, wenn es dort stimmt." Aktuell scheint es im Privaten richtig gut zu laufen. Der Rennfahrer geht mit einem komfortablen Vorsprung in das nächste Rennen. Mit seiner Frau Vivian (31) bekam der Star 2015 die erste gemeinsame Tochter. Die kleine Alaïa feierte im August ihren ersten Geburtstag und ist mit Sicherheit ein Ansporn für den stolzen Papa. Nico Rosberg muss in der laufenden Saison noch vier Rennen absolvieren, dann kann er wieder ganz für seine Familie da sein.