Nick Lachey: Kommt 98 Degrees zurück?

Nick Lachey (43) hat Neuigkeiten angekündigt. Der Musiker ('I Cherish You') war in den 90er-Jahren Teil der beliebten Boygroup 98 Degrees, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Zwar gab es schon länger keinen Output der Gruppe, das letzte Album erschien 2013 nach 13 Jahren Pause, doch offenbar können sich die Fans auf dieses Jahr freuen. Das Jubiläum soll nämlich gebührend gefeiert werden, wie Nick gegenüber 'Fox News' ankündigte.

"In diesem Jahr feiern wir den 20. Geburtstag unseres Debütalbums. Wir haben also etwas in Arbeit, um das gebührend zu zelebrieren. Wir arbeiten im Moment daran und wir denken definitiv an eine Zusammenarbeit von uns allen." Es könnte also neue Musik der vier Bandmitglieder geben. Was genau die Fans erwartet, behielt Nick jedoch noch für sich. Beruflich steht dem Musiker also eine tolle Zeit bevor. Das passt zu seinem bisherigen Leben, das in den letzten Jahren mit Highlights gepflastert war. Mittlerweile ist der Boybandstar Vater von drei Kindern und seit 2011 glücklicher Gatte von Moderatorin Vanessa Minnillo (36). Es bleibt abzuwarten, was Nick Lachey und seine Jungs in diesem Jahr planen - allzu lange müssen wir vermutlich nicht mehr warten.

