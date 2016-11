Allgemein | STAR NEWS

Nick Cannon: So geht es Mariah Carey wirklich

Nick Cannon (36) bricht sein Schweigen.

Der Moderator und die Sängerin ('We Belong Together') haben selbst gerade erst ihre Scheidung offiziell gemacht, dennoch fühlt sich Nick immer noch berufen, im Namen seiner Exfrau zu sprechen. So stimme es zwar, dass Mariah Carey und der Milliardär James Packer (49) ihre Verlobung gelöst haben, ihr Glück habe das laut Nick Cannon aber nicht zerstört. "Alles ist gut", erklärte er gegenüber 'Extra'. "Das ist doch immer so, die Medien spekulieren alles Mögliche, aber jeder lebt sein Leben einfach weiter... darum geht es doch."

Mit seinen Aussagen bezieht sich Nick auf die zahlreichen Gerüchte, die um die Trennung von Mariah und James kursieren - so soll ein Streit in Griechenland im September der Auslöser für den Split gewesen sein. Seitdem hätte das einstige Paar kein Wort mehr miteinander gewechselt haben. Für Nick Cannon sei das mal wieder eine Übertreibung durch die Medien, die auch bei seinem Eheaus mit der schönen Künstlerin an der Tagesordnung war.

"Jeden Tag passiert etwas Neues", so Nick. "In den Nachrichten wird aus irgendeinem Grund andauernd darüber berichtet. Ich bin dem ständig ausgesetzt. Aber es macht mir nichts aus, weil ich sowieso ein offenes Buch bin. Wenn mir jemand eine Frage stellt, beantworte ich sie. Die Dinge gehen stets voran, aber solange wir durch Liebe und Familie miteinander verbunden sind, ist das das Wichtigste."

Laut Nick Cannon bieten Mariah Carey daher aktuell auch die gemeinsamen Zwillinge Moroccan und Monroe (beide 5) Trost. Dann ist ja alles gut!