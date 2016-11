Allgemein | STAR NEWS

Nick Cannon: Baby mit der Ex

Nick Cannon (36) wird wieder Vater.

Der Moderator ('America's Got Talent') und seine Exfreundin Brittany Bell, eine frühere Miss Arizona, erwarten ein Kind. Es gab schon längere Zeit Gerüchte um den Amerikaner, der mit seiner Exfrau Mariah Carey (46, 'Without You') die fünfjährigen Zwillinge Moroccan und Monroe hat, dass er wieder Papa wird. In der Radioshow 'The Breakfast Club' bestätigte der Star die frohe Kunde:

"Ein Baby ist unterwegs. Gott sagte, dass man fruchtbar und sich vermehren solle. Ich folge also Gottes Wort. Jeder sollte ein Baby bekommen. Macht es mir nach." Bell soll im sechsten Monat sein und das Kind Anfang 2017 bekommen.

Unterdessen konnte sich Nick mit Mariah auf die Scheidungsformalitäten einigen. Die beiden hatten ihre Schwierigkeiten, aber wegen ihrer gemeinsamen Kinder blieben sie Freunde und sind eine Familie. So feiern sie immer gemeinsam mit den Kleinen sämtliche Feiertage zusammen, auch werden Geburtstage gemeinsam begangen. Für den werdenden Vater gebe es auch keine Alternative, denn das Wichtigste seien seine Kinder: "Das wird etwas sein, das wir immer machen werden und auch weiterhin sicherstellen, dass wir uns alle auf die Liebe konzentrieren", gab sich Nick Cannon ganz weise und sanft.