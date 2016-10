Allgemein | STAR NEWS

Ne-Yo: Frauen verdienen Respekt

Ne-Yo (37) würde eine Frau in seinen Songs niemals degradieren.

R&B-Star Ne-Yo ('Let Me Love You') singt gerne über das weibliche Geschlecht ? würde dabei aber bestimmte Worte nie in den Mund nehmen. "Die Hauptmerkmale eines Gentlemans sind Höflichkeit und Respekt", erklärte der Star gegenüber 'Metro'. "Eines der eher unerfreulichen Dinge der heutigen Musik ist jedoch, dass man nicht allzu viel Höflichkeit und Respekt hört, vor allem nicht gegenüber Frauen." Das sei für den Sänger, der seit Februar mit Model Crystal Renay verheiratet ist, schon immer ein großes Problem gewesen. "Ich habe das Konzept, von einer 'Schlampe' zu singen, einfach nie begriffen", so Ne-Yo. "Du bist ein gehendes, sprechendes, lebendes, atmendes Werbeschild und das Produkt, das du verkaufst, bist du selbst."

Vor allem jetzt, da er Vater ist, wird es für den Künstler bestimmt wichtig sein, als Vorbild für Söhnchen Shaffer zu dienen. Der acht Monate alte Knirps ist auch der Grund, warum es in letzter Zeit ein wenig ruhiger um den Star geworden ist. Doch mittlerweile brennt es Ne-Yo wieder unter den Nägeln. Neue Musik würde er vor allem gerne mit einer Kollegin aufnehmen: "Ich hatte immer das Gefühl, dass Adele und ich etwas Magisches im Studio erschaffen könnten. Also Adele, wenn du das hörst, ruf mich an!"