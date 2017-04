Allgemein | STAR NEWS

Nathalie Volk: Läuten bald die Hochzeitsglocken?

Nathalie Volk (20) könnte bald ein Ring angesteckt werden.

Das Model erreichte in Heidi Klums Fernsehshow 'Germany's Next Topmodel' 2013/2014 einen geteilten vierten Platz und war 2016 auch im Dschungelcamp von RTL zu sehen. Schlagzeilen machte sie anschließend mit ihrer Beziehung, denn die langhaarige Schönheit ist mit dem Versandhaus-Erben Frank Otto (59) verbandelt, der fast 40 Jahre älter ist als sie.

Beide hatten in der Öffentlichkeit immer wieder vehement beteuert, dass das Alter keine Rolle spiele. Heißt das, dass auch bald die Hochzeitsglocken läuten könnten? Frank selbst will jedenfalls nichts ausschließen, wie er gegenüber der 'Gala' verriet:

"Das ist alles möglich, ja. Natalie ist keine Midlife-Crisis - die habe ich längst hinter mir." Zudem verteidigt sich der Unternehmer damit, dass auch der Altersunterschied zwischen seinem Vater und seiner Mutter sehr groß gewesen sei.

Die beiden sind aber nicht nur in einer Liebesbeziehung, sondern engagieren sich auch für dieselben Dinge. So war es ihnen ein Anliegen, im Indischen Ozean das Korallensterben zu stoppen. Dafür ließen sie sich im vergangenen Jahr von VOX für die Reihe 'Goodbye, Deutschland' begleiten. Wie Nathalie in der Sendung verriet, wollte sie auch selbst Charity-Lady werden: "Es passt schon zu mir, aber ich muss mich da einfinden, weil ich erst anfange. Ich freue mich schon total darauf, die Welt zu retten. Es stellen sich Leute auf den roten Teppich und tun so als würden sie die Welt retten. Aber wir tun es wirklich", so Nathalie Volk, die ihre Fans auf Instagram darüber auf dem Laufenden hält, wie es mit der Weltrettung voran geht.

