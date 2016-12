Allgemein | STAR NEWS

Natalie Portman: Steppend zur Geburt

Natalie Portman (35) und Benjamin Millepied (39) schaukeln ihr zweites Kind ein wenig durch.

Die Schauspielerin ('Léon der Profi) und der Choreograph bekommen gerade ihren zweiten Nachwuchs und der wird ziemlich durchgeschüttelt: Das Paar hat sich für einen ganz besonderen Tanzkurs angemeldet:

"Wir lernen gerade steppen", verriet der Franzose 'Access Hollywood Live'. "Sie hat einen Vorteil, denn sie hat mehr Erfahrung, aber ich hole auf." Das Paar lernte sich 2009 bei den Dreharbeiten zu 'Black Swan' kennen und ihr Sohn Aleph kam im Juni 2011 zur Welt. Natalie Portman und Benjamin Millepied heirateten im August 2012. Und im September, beim Filmfestival in Venedig, sah man, dass die Oscarpreisträgerin wieder schwanger ist.

"Ich hatte gehofft, es länger zu verheimlichen, aber als wir ankamen, merkte ich, dass ich es nicht verstecken wollte. Der Bauch wollte raus. Und so wusste es dann die Welt", seufzte die Hollywoodschönheit. Die gebürtige Israelin muss allen erklären, dass ihre Schwangerschaft noch längst nicht so fortgeschritten ist, wie es aussieht: "Ich bin klein und da sieht man es eher. Jeder denkt, es würde bald so weit sein, aber es wird noch Monate dauern", versicherte Natalie Portman, die dann noch ein bisschen Zeit hat, ihren zukünftigen Nachwuchs beim Steppen tüchtig durchzuschütteln.