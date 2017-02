Allgemein | STAR NEWS

Natalie Portman: Kohlenhydrate fürs Baby

Natalie Portman (35) sorgt lieber vor.

Die Schauspielerin ('Black Swan') ist aktuell mit ihrem zweiten Kind schwanger. Da die Awardsaison gerade in vollem Gange ist und sie durch ihren Film 'Jackie' fast für jeden großen Preis nominiert ist, muss sie natürlich trotzdem hochschwanger über den roten Teppich schreiten. Für die oft langen Events trifft sie aber reichlich Vorkehrungen.

"Ich habe immer ein wenig Panik bezüglich der Frage, ob Essen vor Ort angeboten wird", gab sie nun in der US-Talkshow 'Jimmy Kimmel Live!' zu. "Wenn ich irgendwo hingehe, dann denke ich: 'Werden sie etwas zu essen haben, was ich dann auch haben möchte?' Wenn ich nun also irgendwo hingehe, dann esse ich vorher einen Teller Pfannkuchen oder einen Veggie-Burger. Hauptsache, ich bin vorbereitet."

Bei den Award-Zeremonien und auch in Restaurants werde sie von anderen Gästen ob ihrer Schwangerschaft oft anders behandelt. "Ich habe das Gefühl, als fasse man mich mit Samthandschuhen an. Jeder sagt: 'Nein, du musst nicht aufstehen!' Und ich entgegne dann: 'Ich kann sehr wohl immer noch aufstehen!'", verriet Natalie. Allerdings gebe es einen Vorteil, den sie sich als Schwangere gerne verschaffe: "Mich an der Schlange vor dem Badezimmer vorzudrängen, das mache ich."