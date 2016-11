Allgemein | STAR NEWS

Naomie Harris: Vielseitigkeit ist Trumpf

Naomie Harris (40) will sich alles offen halten.

Die Schauspielerin ('28 Days Later') machte sich vor allem durch ihre Rollen in 'Fluch der Karibik' und den zwei letzten Teilen der 'James Bond'-Reihe einen Namen. Dabei wollte sie aber nie auf einen bestimmten Charakter festgelegt werden. "Das ist doch der Spaß daran", gab Naomie nun gegenüber 'HollywoodChicago.com' zu. "Ich möchte meine Karriere so vielseitig wie möglich gestalten. Ich will mich immer wieder herausfordern, dadurch bleibt es aufregend."

Wie sie weiter ausführte, befinde sich ihre Branche in einem Umschwung: "Man merkt, dass alte Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren", so Naomie Harris. "Früher hast du einfach ein Blockbusterdrehbuch geschrieben, ein paar gute Namen gecastet, den richtigen Regisseur engagiert und schon hattest du einen Hit. Das funktioniert heute einfach nicht mehr."

Sie selbst hat sich mit ihrem neuen Film 'Moonlight' auf unbekanntes Terrain begeben, so ist das Drama um einen jungen, schwarzen Mann, der in einem harten Stadtteil von Miami aufwächst, ein kleiner Low-Budget-Streifen. Die Britin hatte nur einen Monat Zeit, sich in die Rolle der Paula einzufinden. "Als ich begann, war mir die Vorstellung einer Drogensucht total fremd", erklärte sie. "Als ich aber mehr und mehr nachforschte, erkannte ich, dass cracksüchtige Frauen in ihrer Vergangenheit oft vergewaltigt oder missbraucht wurden. Das half mir, zu verstehen, dass eine Sucht eigentlich vom Fliehen handelt - der Flucht vorm Schmerz, vor sich selbst."

In Deutschland hat der Film mit Naomie Harris, Will Smith und Keira Knightley bislang leider noch keinen Starttermin.