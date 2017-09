Allgemein | STAR NEWS

Nana ist wieder da: das Comeback eines großen Musikers!

Nana is back! Wer in den 80ern und 90ern aufgewachsen ist, konnte sich diese Jahre damals nicht ohne ihn vorstellen! Jetzt erfolgt das sensationelle Comeback des gebürtigen Ghanaers! Die Hits „Lonely“, „Father“, „Let it rain“ und „Remember the time“ werden u. a. auf seinem neuen Album, welches am 17.11.17 rauskommt, wieder in die Gegenwart katapultiert.

Jung und Alt treffen aufeinander. Mit Marcus Gorex wurde das neue Album in Berlin geboren und in Bulgarien, Russland und Nordrhein-Westfalen weiter produziert. Herausgekommen sind 17 Songs mit Nana-Touch auf die wir uns freuen dürfen.

Geprägt von 25 Jahren in Hamburg verriet mir der jetzt in Berlin lebende Star, dass er happy und dankbar ist, für das was er ist und sein möchte. „Man sollte nie die Hoffnung aufgeben.“ sagt er, unterstrichen von der Aussage: „Ein starker Mann ist nur stark, wenn er eine starke Frau hat“.

Na, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf ein starkes Album!!! Vielen Dank fürs Interview und ich höre mir es auf jeden Fall an. Als kleinen Vorgeschmack gibt es seit dem 15.09. die neue Version von „Lonely 2K17“.

Bildrechte: © Martin Bauendahl