Allgemein | STAR NEWS

Molly Sims: Willkommen, kleiner Grey Douglas!

Bei Molly Sims (43) gibt es Familienzuwachs.

Das dritte Kind gab es für die Schauspielerin ('Fired Up!') und ihren Ehemann Scott Stuber am 10. Januar. Der kleine Grey Douglas Stuber macht die Rasselbande mit Bruder Brooks (4) und der Schwester May (1) nun etwas größer.

Auf Instagram wurde die frohe Kunde über die Geburt mit einem Foto des Babys sofort geteilt: "Willkommen in der Welt, Grey Douglas Stuber. 10.1.2017", schrieb Molly dazu. "Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar und glücklich wir über dieses erneute Stück von Magie sind, das zu unserer Sippe kommt."

Molly will nach Grey Douglas keine Kinder mehr, ihr Mann solle eine Vasektomie durchführen lassen, denn ein viertes Kind komme nicht mehr infrage. Denn die letzte Schwangerschaft der frisch gebackenen Mutter war stressiger als alle anderen. "Mein Ehemann bekommt eine Vasektomie, aber er weiß es bis jetzt nicht", scherzte sie bei 'Momtastic'. "Er kämpft mit mir deswegen. Aber so etwas wie 'Oh, das war ein Unfall', wird es nicht mehr geben. Nein. Es wird gemacht."

Molly Sims hatte ihre Schwangerschaft im August 2016 verkündet und damals zugegeben, dass sie etwas gemischte Gefühle deswegen habe. "Ich freue mich, bin aber auch nervös", meinte die Schauspielerin. "Ich mache mir mehr um Scarlett als um Brooks Sorgen, weil sie es als Baby in der Familie gewohnt ist, die ganze Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich kann nur das Beste tun, das in meiner Macht steht."