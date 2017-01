Allgemein | STAR NEWS

Molly Sims: Geburt wie aus einem Hollywoodfilm

Molly Sims (43) hat eine alles andere als leichte Geburt hinter sich.

Die Darstellerin ('Der Ja-Sager') und ihr Mann Scott Stuber sind Eltern von mittlerweile drei Sprösslingen. Das dritte wurde am 10. Januar dieses Jahres im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles geboren. Es kam auf natürliche Art und Weise zur Welt, obwohl Molly eigentlich einen Kaiserschnitt geplant hatte. Doch das war nicht das einzige, was nicht ganz nach Plan verlief, wie die Darstellerin in einem YouTube-Video nun erklärte, indem sie sich an den aufreibenden Tag der Geburt ihres Kindes erinnerte. "Beide meine Kinder waren durch einen Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, da ich Probleme mit meinen Schwangerschaften hatte. Ich war mir also sicher, dass dies auch ein Kaiserschnitt werden würde."

Dann kam Molly jedoch früher in die Wehen als gedacht, und ihr Mann war mit der Aufgabe betraut, sie so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu fahren: "Ich kann euch gar nicht erzählen, wie gestresst ich war. Ich habe versucht, meinen Mann dazu zu bringen, auf dem Sunset Boulevard über rote Ampeln zu fahren, weil wir ziemlich weit weg vom Cedars-Krankenhaus wohnen. Wir haben angefangen zu streiten, weil er durch meine Wehen nicht über rote Ampeln fahren wollte."

Das Paar kam zwar pünktlich an, für einen Kaiserschnitt war es jedoch zu spät. Letzten Endes ging alles gut und Molly Sims brachte ihr drittes Kind ohne weitere Probleme zur Welt. Sie nannte den Kleinen Grey.