Mit diesen Beautytipps überstehen Sie den Winter beschwerdefrei

Die ersten kalten Tage haben wir bereits hinter uns und der Winter steht unmittelbar bevor. Mit der kalten Jahreszeit entsteht auch die größte Herausforderung für Haut, Haare und Gesundheit. Dann ihr die Wintermonate dennoch ohne größere Problemchen übersteht, haben wir ein paar kleine Tipps für euch.

Für eure Haut beginnt mit der kalten Jahreszeit ein nicht unerheblicher Stress. Sobald die Heizungen aufgedreht werden, beginnt die Leidenszeit der Haut. Durch den erheblichen Wechsel von kalter zu trockener, warmer Luft wird der Haut die Feuchtigkeit entzogen. Daher solltet ihr rechtzeitig auf reichhaltige Produkte (Ölbasis wird empfohlen) umsteigen. So könnt ihr eurer Haut einen winterfesten Schutz sichern und einem Austrocknen vorbeugen.

Damit abgestorbene Zellen und trockene Hautschüppchen entfernt werden können, bietet sich ein gründliches Enzympeeling an. Da die Sonneneinstrahlung aktuell nicht mehr so intensiv ist und dadurch die lichtempfindliche Haut weniger Reizen ausgesetzt ist, eignet sich der Spätherbst als idealer Zeitpunkt für solch eine Behandlung. Die Lippen werden im Winter auch häufig in Mitleidenschaft gezogen. Damit sich das Ganze in Grenzen hält, könnt ihr auch euren Lippen ein Peeling verpassen. Dazu nehmt ihr einfach eine weiche Zahnbürste und reibt vorsichtig die Lippen entlang. Im Anschluss dick mit Lippenpflege oder Honig eincremen.

Da wir im Winter dem Wetter geschuldet deutlich blasser sind als im Sommer, wirkt das Make-up scnell angemalt. Das dies nicht eintrifft, bietet sich eine Foundation an, die ein oder zwei Nuancen heller ist als die vom Sommer. Der Farbton sollte allerdings nicht zu hell wirken, damit man nicht zu blass wirkt.

Wer in den Skiurlaub fährt, sollte nicht unterschätzen, dass die Sonneneinstrahlung in den Bergen deutlich höher ist und sich tatsächlich dagegen schützen. Wer also die Pisten unsicher machen möchte, sollte auf keinen Fall den Sonnenschutz vergessen. Wenn ihr für einen Skiurlaub noch die Reisekasse auffüllen möchtet, könnt ihr euer Glück versuchen und Online-Casino Merkur spielen.

Auch bei der Shampooauswahl solltet ihr darauf achten, dass wenig Seife enthalten ist. Mit milderen Shampoos könnt ihr verhindern, dass die Kopfhaut austrocknet. Strapazierte Spitzen lassen sich mit Ölen (z.B. Arganöl) wieder pflegen. Zu langes Duschen oder Föhnen der Haare könnten die Haare außerdem austrocknen. Beim Thema Haare macht es im Winter eventuell Sinn, den Pony rauswachsen zu lassen. Durch die Wollmütze wird dieser sowieso entweder plattgedrückt oder sitzt schief und krumm. Also macht es Sinn, hier über den Winter wachsen zu lassen und den Frisörtermin in den Frühling zu verschieben.

Da wir bedingt durch die wenigen Sonnenstunden im Winter weniger Vitamin D zu uns nehmen, haben wir hier schnell einen Mangel. Fetthaltige Seefische wie Aal, Hering oder Lachs, aber auch Avocados, Steinpilze, Champignons dienen als wertvoller Lieferant. Ansonsten helfen auch die Vitamin D Kapseln aus der Apotheke.

Da die frostigen Temperaturen nicht nur die Haut, sondern auch unser Immunsystem angreifen, lohnt sich ein regelmäßiger Besuch in der Sauna mit anschließendem Eisbad. Das kurbelt den Kreislauf an und stärkt die Abwehrkräfte. So könnt ihr Erkältungen den Kampf ansagen. Auch eure Haut wird euch für den Saunabesuch danken besonders wenn ihr zwischen den Gängen eine Pflegemaske auftragt.

