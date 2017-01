Allgemein | STAR NEWS

Miranda Kerr: Alles gut mit Orlando Bloom und Katy Perry

Miranda Kerr (33) macht alles richtig.

Der ehemalige Engel von Victoria's Secret bekam mit Orlando Bloom (40, 'Troja') 2011 Sohn Flynn (6), das Paar trennte sich aber nach drei Jahren Ehe 2013. Jetzt ist Miranda mit Snapchat-Gründer Evan Spiegel glücklich, Orlando ist seit mehr als einem Jahr mit Katy Perry (32, 'Roar') zusammen. Und alle verstehen sich prächtig.

"Wir sind eine moderne Familie", steckte Miranda dem 'People'-Magazin. "Orlando und ich sind buchstäblich eine Familie. Er ist wie ein Bruder für mich. Es ist sehr seltsam, aber wir passen aufeinander auf und wir haben eine tolle Beziehung. Ich bin so glücklich darüber."

Auch die neue Frau an der Seite ihres Exmannes macht da keine Probleme, Katy geht toll mit ihrem Sohn um. "Sie sind großartig. Sie kommen miteinander wirklich gut aus", erzählte das Model beim Harper's Bazaar Celebrates 150 Most Fashionable Women Event in Los Angeles. Der kleine Flynn ist sowieso ein tolles Kind. "Er zeichnet Karikaturen und Gesichter. Er mag es, Dinge zu bauen. Es macht einfach Spaß, das zu machen. Er liebt es."

Bald könnte Flynn auch offiziell noch mehr Familie zum Spielen haben: Miranda und Evan haben ihre Verlobung im Juli 2016 nach mehr als einem Jahr Beziehung verkündet, Orlando und Katy sind seit einem Jahr zusammen und die Sängerin kennt Flynn schon von Anfang an. Die moderne Familie von Miranda Kerr scheint wirklich gut zu funktionieren.