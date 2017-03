Allgemein | STAR NEWS

Miley Cyrus: Sie will Mädchen die Angst vor der Periode nehmen

Miley Cyrus (24) versucht, mit gutem Beispiel voran zu gehen.

Die Schauspielerin und Sängerin ('Wrecking Ball') ist mit Mitte 20 nicht nur ein alter Hase im Showgeschäft, sondern auch, was die Menstruation angeht: Die monatliche Regelblutung ist Routine für die Amerikanerin geworden und die Gelassenheit, die damit einhergeht, möchte sie nun an ihre jüngeren Fans weitergeben. Deswegen hat sie sich mit Model Anaïs Gallagher (17), der Tochter von Oasis-Star Noel Gallagher (49), und Sängerin Demi Lovato (24, 'Let It Go') zusammengetan, um die 'Find Your Fit'-Kampagne der US-Marke betty zu unterstützen. Unter diesem Slogan sollen junge Mädchen, die ihre Regel erwarten, dazu ermutigt werden, sich im Vorfeld über Hygieneartikel zu informieren, um diese dann auch verwenden zu können.

Passend zum Thema erzählte Miley von ihrer ersten Blutung - auf die sie leider überhaupt nicht vorbereitet war. Es passierte am Set ihrer damaligen Hitserie 'Hannah Montana', zum Glück stand ihr ihre Mutter Tish zur Seite. "Es war mir so peinlich, aber ich konnte ja nicht einfach gehen", erinnerte sich Miley. "Ich weinte und flehte meine Mutter an, mir beim Einsetzen des Tampons zu helfen. Ich musste doch zurück ans Set!" Es kann davon ausgegangen werden, dass Tish ihrer Tochter erfolgreich geholfen hat und Miley alsbald lernte, selbst Hand anzulegen.

Bei Demi Lovato war die erste Periode nicht ganz so dramatisch. Ihre Familie machte sich eher einen Spaß aus der Sache. "Meine Schwester bastelte eine Karte, auf die sie ein Bild malte und dazu schrieb: Happy Perioden-Tag!" erinnerte sich die Musikerin lachend. "Ich habe ziemlich viel Humor - auf der einen Seite war es mir also peinlich, aber auf der anderen Seite fand ich es cool!"

Anaïs Gallagher behielt das Ereignis hingegen für sich: "Ich wollte daraus keine große Sache machen", betonte der Modestar.

So unterschiedlich die Erlebnisse von Miley Cyrus, Demi Lovato und Anaïs Gallagher sind, so unterschiedlich sind sie für Mädchen auf der ganze Welt - umso besser, wenn eine Diskussion darüber in Gang kommt.