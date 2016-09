Allgemein | STAR NEWS

Miley Cyrus: Liam hebt sein Temperament für mich auf!

Miley Cyrus (23) hält Liam Hemsworth (26) für eine "weiße Wand" - allerdings eine mit Pfeffer im Hintern! Das Hollywoodpaar hat eine bewegte Geschichte hinter sich, inklusive Trennung 2013 und Liebes-Comeback 2015. Seit sie wieder zusammen sind, sprechen Miley ('Wrecking Ball') und Liam ('Die Tribute von Panem') selten über ihr neugewonnenes Liebesglück, doch im Interview mit der 'Hamburger Morgenpost' machte Miley eine Ausnahme. Auf die Frage, wie sie - die extrovertierte Rebellin - und ihr Liebster - der introvertierte Gentleman - zusammenpassen, erklärte sie locker: "Liam hat schon sehr viel Temperament, aber das hebt er sich für mich auf. Er ist ein sehr ausgeglichener Typ, was er als Schauspieler auch sein muss. Er ist wie eine leere Leinwand, die man beliebig bemalen kann. Ich bin keine Schauspielerin oder Sängerin oder irgendwas. Ich bin nur ich und kann so sein, wie ich mag." Vor ihrer Trennung waren die Promis verlobt und auch jetzt trägt Miley wieder einen schicken Ring am richtigen Finger. Zwar hat keiner der beiden Stars eine erneute Verlobung bestätigt, doch ein Insider plauderte vor einigen Wochen gegenüber 'People' aus: "Sie werden am Strand heiraten. Ihre Eltern kümmern sich um das meiste. Es ist ganz einfach!" Anfang des Jahres dementierte Liam noch Berichte, er und Miley wären wieder verlobt, im Mai erklärte er dann, nicht über sein Privatleben reden zu wollen. "Ich finde es einfach leichter, nicht über mein Privatleben zu sprechen, weil ich normalerweise das Falsche sage, wodurch dann alles nur komplizierter wird", gab er gegenüber 'Entertainment Tonight' zu. "Deshalb habe ich das Gefühl, dass es besser ist, einfach gar nichts dazu zu sagen." Die Welt wird sich wohl davon überraschen lassen, ob Miley Cyrus und Liam Hemsworth wirklich bald vor den Traualtar treten.