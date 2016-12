Allgemein | STAR NEWS

Mila Kunis: Das Baby ist da!

Mila Kunis (33) und Ashton Kutcher (38) freuen sich über männlichen Familienzuwachs.

Die beiden Schauspieler ('Die wilden Siebziger') wurden am Mittwoch [30. November] zum zweiten Mal Eltern: Mila hat einen gesunden Jungen zur Welt gebracht, Tochter Wyatt (2) kann sich also über ein Brüderchen freuen. Durch einen offiziellen Sprecher wurde die Geburt zwar noch nicht bestätigt, aber zahlreiche Quellen haben gegenüber 'E! Online' die frohe Kunde verraten. Der Name des kleinen Jungen ist deshalb auch noch nicht bekannt.

Wobei Ashton in der Show von Conan O'Brien (53) schon einige Vorschläge unterbreitete: Der Witzbold will sein Kind Hawkeye nennen, ein Spitzname für sein geliebtes College-Footballteam. Doch der Namensvorschlag kam bei seiner Ehefrau, mit der er seit Sommer 2015 verheiratet ist, nur mäßig an. "Mila wollte davon nichts hören. Sie hat mich angehört und den Vorschlag abgelehnt."

Auch mit seiner kleinen Tochter Wyatt hatte Papa Ashton vor der Geburt des neuen Nachwuchses zu kämpfen. "Sie zeigt auf Mila und sagt 'Baby', wenn sie auf den Bauch zeigt. Und dann zeigt sie auf Papa und meint 'Bier'", lachte er in der 'Today'-Show zu Savannah Guthrie. "Ich glaube, sie weiß, dass da etwas im Bauch ist. Aber ich denke, sie weiß nicht, ob es nicht etwa eine Plastikpupe ist."

Dieses Mysterium sollte für Wyatt aber nun aufgeklärt sein, nachdem Mila Kunis und Ashton Kutcher endlich ihr zweites Kind in den Armen halten können.