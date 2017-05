Allgemein | STAR NEWS

Mike Singer: Endlich wieder auf Tour

Mike Singer (17) ist bald wieder live zu sehen.

Der Musiker ('Egal') beendete zwar gerade erst seine aktuelle Tour, das scheint ihn aber nicht davon abzuhalten, bald wieder loszulegen - nach der Karmatour folgt jetzt also die Karmatour Reloaded! In einer Pressemitteilung äußerte er sich jetzt zu den Gründen einer so schnellen Nachfolgetour. Viele Künstler gönnen sich nach so vielen Konzerten nämlich erst einmal eine kleine oder große Pause:

"Es ist für mich das Größte überhaupt, auf der Bühne zu stehen, meinen Fans nahe zu sein und mit ihnen gemeinsam jeden Abend meine große Liebe, die Musik, zu feiern."

Natürlich wird man den charmanten Sänger auch auf einigen Festivals sehen können, doch wer Mike pur erleben möchte, kriegt Möglichkeiten genug: Deutschland, Österreich und die Schweiz werden ab dem 2. Oktober für insgesamt 18 Gigs besucht.

Dass sich die Fans darum reißen, ihren Mike live zu sehen, ist für den jungen Mann immer noch etwas surreal, wie er 'Tonight.de' verriet: "Das alles ist ein Traum, mein Traum, der gerade in Erfüllung geht, es ist unglaublich!" Und der Traum könnte besser nicht sein. "Ich liebe mein Leben, so wie es ist. Ich gehe gerne auf Tour und liebe es, Musik zu machen."

Bald hat Mike Singer ja die Möglichkeit dazu, denn im Oktober geht es wieder los. Vorher werden jedoch erst einmal ein paar Festivals abgeklappert.

Mike Singer Live Dates Sommer 2017:

10.06. A - Podersdorf Sun, Fun & Music Open Air

24.06. Bedburg - Hau Courage Festival

07.07. Hemer ParkTube Festival

09.07. Berlin YOU Messe

29.07. Saarbrücken Tubeday 2017

12.08. Groß Gerau Kinderhospiz Sommer Open Air

12.08. Troisdorf Troisdorfer Konzertsommer

25.08. Bochum Zeltfestival Ruhr

Mike Singer #KarmaTourReloaded 2017:

02.10. CH ? Zürich, Komplex 457

03.10. Singen, Stadthalle

05.10. Kiel, Max

06.10. Bremen, Bürgerhaus

07.10. Ulm, Edwin-Scharff-Haus

13.10. Nürnberg, Löwensaal

14.10. Trier, Europahalle

15.10. Gießen, Stadthalle

16.10. Stuttgart, LKA

17.10. CH ? Solothurn, Kofmehl

21.10. Leipzig, Felsenkeller

22.10. A ? Wien, Ottakringer Brauerei

23.10. Magdeburg, Factory

24.10. Hamburg, Docks

25.10. Mannheim, Capitol

26.10. Hannover, Capitol

27.10. Ravensburg, Oberschwabenhallenklub

30.10. Rust, Europapark