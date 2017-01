Allgemein | STAR NEWS

Michelle Williams: Ihre Tochter soll normal aufwachsen

Michelle Williams (36) und ihre Tochter Matilda (11) haben den Tod von Heath Ledger (?28) verarbeitet.

Die Schauspielerin ('Blue Valentine') und ihr Kollege ('The Dark Knight') lernten sich am Set von 'Brokeback Mountain' kennen und lieben. Aus dieser Liebe entstand dann die kleine Matilda, die im Oktober 2005 zur Welt kam. Das Paar trennte sich jedoch und kurz danach starb der Joker-Schauspieler an einer Medikamentenüberdosis.

Mittlerweile ist diese Tragödie acht Jahre her und Michelle und Matilda können wieder ein normales Leben führen, den Umständen entsprechend. Mit dem Tod des Schauspielers wurde die kleine Familie natürlich ins Rampenlicht gezogen und genau das machte Michelle Angst. Ihre kleine Matilda im Fokus der Medien, das kann für ein kleines Kind nicht gut sein. Inzwischen sei es jedoch einfacher geworden. Im britischen 'Guardian' zeigte sich die Schauspielerin erleichtert:

"Das war ein Leben, das nicht mehr zu managen war. Es gab einfach nicht die Möglichkeit, Kind zu sein. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, dass wir verfolgt werden. Jetzt ist alles einfacher." Nach Heaths Tod fehlte Michelle jegliche positive Perspektive für die Zukunft. Mittlerweile habe sich das aber gebessert: "Unser Leben hat sich jetzt geändert. Es ist so normal, wie auch bei jedem anderen Menschen."

Nach Jahren der Trauer und des öffentlichen Drucks können Michelle Williams und die kleine Matilda also aufatmen und endlich normal weiterleben.