Michael Fassbender: Man kann von jungen Schauspielern lernen

Michael Fassbender (39) bewundert junge Schauspieler,

Wenn der Hollywoodstar ('Shame') mit Kindern vor der Kamera steht, muss er aufpassen, dass er mithalten kann. Er mag es, dass die Kleinen so aufgehen, wenn sie so spielen dürfen, wie sie es wollen. "Wenn sie sich an das Script halten müssen, sind sie oft sehr steif, aber wenn sie improvisieren dürfen, ist es magisch", schwärmte der Deutsch-Ire bei einer Pressekonferenz von 'The Light Between Oceans'. "Dieses Unbewusste fließt nur so raus aus ihnen und sie nehmen sich so eine Freiheit mit ihrer Phantasie, dass es manchmal schwerfällt, mit ihnen mitzuhalten. Da muss man schon auf der Hut sein, um die passende Antwort zu finden", grinste der Frauenschwarm. Es sei einfach schön, zu beobachten, wie die jungen Kollegen ihrer Phantasie einfach freien Lauf ließen und man könnte sich dabei etwas abschauen: "Wenn man mit Kindern arbeitet, kann man viel von ihnen lernen - dieses magische Element, das sie besitzen, diese Freude, eine erfundene Welt zu erschaffen", lächelte Michael Fassbender, der gerade in der Games-Verfilmung 'Assasin's Creed' in den deutschen Kino zu sehen ist.