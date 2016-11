Allgemein | STAR NEWS

Michael Bublé: Bitte nicht spekulieren

Die Familie von Michael Bublé (41) bittet um Zurückhaltung.

Der Sänger offenbarte erst vergangenen Freitag [4. November], dass sein ältester Sohn Noah (3) an Krebs leidet. Schnell wurde spekuliert, dass der Kleine Leukämie habe, dabei haben Michael und seine Frau Luisana Lopilato (29) nirgends erwähnt, welche Form von Krebs bei ihrem Sohn diagnostiziert wurde.

Nun schaltete sich Luisanas Schwester Daniela ein, um die Gerüchte zu dementieren. "Ehrlich gesagt, bin ich niedergeschmettert, am Boden zerstört. Es ist alles noch so frisch", erklärte sie gegenüber dem argentinischen Journalisten Tomas Dente. "Ich bitte euch aber nur um eine Sache: Spekuliert nicht, denn nicht jeder hat Kinder und weiß, was das bedeutet. Michael und meine Schwester werden sich erneut äußern. Ich kann aber nicht mehr sagen, außer dass es keine Leukämie ist oder das zentrale Nervensystem betrifft."

Wie Daniela weiter ausführte, sei das Paar durch die Diagnose seines Sohnes "zerbrochen".

Zunächst hatten die beiden angenommen, Sohn Noah leide lediglich unter Mumps, doch dann wurde bei einer Untersuchung die Krebserkrankung diagnostiziert. "Luisana und ich haben unsere Karrieren auf Eis gelegt, um all unsere Zeit und Aufmerksamkeit Noah zu widmen, damit er wieder gesund wird", hieß es in dem Statement, das am Freitag [4. November] veröffentlicht wurde.

Michael Bublé und seiner Familie kann man in dieser schweren Situation nur viel Kraft wünschen.