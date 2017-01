Allgemein | STAR NEWS

Mel B: So eine Ehe hat ihre Höhen und Tiefen

Mel B (41) fühlt sich ihrem Mann so nah wie nie zuvor.

Das ehemalige Spice Girl ('Wannabe') ist seit fast zehn Jahren mit ihrem Ehemann Stephen Belafonte (41) verheiratet. Dass es immer noch so gut zwischen den beiden klappt, erklärt sich Mel B so: "Wir waren sehr gute Freunde, bevor etwas Intimes passierte - er ist mein bester Freund", gab sie im Interview mit der britischen 'Closer' zu. "Natürlich haben wir auch unsere schwierigen Momente, aber da ist es wie in jeder Beziehung - manchmal ist es extrem nervig, dann ist es wieder wunderschön. Du musst einfach dran arbeiten, aber so lange du die andere Person magst, ist das schon die halbe Miete. Außerdem ist er ein toller Vater."

Gemeinsam hat das Paar die fünf Jahre alte Tochter Madison. Aus früheren Beziehungen stammen noch Mels Töchter Phoenix (17) und Angel (9), sowie Stephens Tochter Giselle.

Dass Mel B mal zu einer der erfolgreichsten Girl Groups der Welt zählte, macht auf ihre Töchter derweil nicht viel Eindruck. "In der einen Minute bin ich Phoenix' Freundin, in der anderen ihre uncoole Mama", lachte die einstige 'Scary Spice'. "Für sie bin ich kein Spice Girl. Ich bin nur Mama. Ich bin sowohl streng als auch sanft zu meinen Kindern. Aber gute Manieren sind mir wichtig und meine Kinder benehmen sich gut. Nun, zumindest bis jetzt."