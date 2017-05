Allgemein | STAR NEWS

Mel B: Ist ihr Ex mittellos?

Stephen Belafonte (42) ist offenbar knapp bei Kasse.

Das Ex-Spice-Girl Mel B (41) lässt sich momentan von dem Filmproduzenten scheiden und liefert sich dabei einen erbitterten Rosenkrieg mit ihm. Während sie behauptet, dass ihr Ex sie misshandelt hätte, meint er, ohne sie mittellos zu sein. Nicht mal eine neue Bleibe könne er sich leisten, nachdem ihn die Sängerin ('Once In My Life') aus dem gemeinsamen Anwesen in den Hollywood Hills schmiss. Eigener Aussage zufolge schlafe er momentan bei einem Freund auf dem Sofa. Wie die Webseite 'TMZ' berichtet, möchte Stephen deshalb das Haus, das er sich mit Mel B teilte, so schnell wie möglich verkaufen - Interessenten gebe es auch schon. Die Britin weigere sich angeblich aber, das Grundstück für Besichtigungen freizugeben. Daher fordert ihr Ex nun vor Gericht Unterhaltszahlungen ein.

"Wir haben ein sehr komfortables, luxuriöses Leben geführt und Geld war nie ein Hindernis", heißt es in den Gerichtsdokumenten, die 'TMZ' vorliegen.

Ein Job, der ihm eine halbe Million US-Dollar eingebracht hätte, sei ihm zudem durch die negative Berichterstattung über ihn durch die Lappen gegangen, was es ihm erschwere, eine Kreditkartenrechnung in Höhe von 60.000 US-Dollar abzubezahlen. Deshalb verlangt er nun, dass ihn seine Ex mit Unterhaltszahlungen unterstützt.

Die Ehe von Mel B und Stephen Belafonte hielt fast zehn Jahre, bevor sie im März zerbrach. Gemeinsam haben sie eine fünfjährige Tochter namens Madison.