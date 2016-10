Allgemein | STAR NEWS

Meghan Trainor und Daryl Sabara: Sind sie ein Paar?

Meghan Trainor (22) und Daryl Sabara (24) wurden erneut bei einem gemeinsamen Shoppingausflug gesichtet.

Die Sängerin ('All About That Bass') und der Schauspieler ('The Green Inferno') waren am Dienstag [4. Oktober] in Beverly Hills unterwegs. Bereits im vergangenen Monat posteten beide gemeinsame Bilder über ihre Instagram-Seiten. Meghan veröffentlichte ein Foto, auf dem beide Tieroveralls tragen und schrieb dazu: "Wir haben es getan! Wir haben einen kompletten Ausflug überlebt, ohne eine einzige Show abzusagen. Danke Daryl Sabara, dass du so unglaublich bist." Der Darsteller setzte zu seinem Foto mit der Sängerin drei Herzen. Das Gerücht, dass die beiden Jungstars ein Paar sind, hält sich schon länger. Während der 'Untouchable'-Tour der Musikerin küssten sich die Promis auf der Bühne, was zum Jubel der Fans führte. Keiner von ihnen hat bisher öffentlich Stellung zu ihrer Beziehung genommen. Daryl Sabara ist jedoch nicht der einzige Mann, mit dem Meghan Trainor in der Vergangenheit in Verbindung gebracht wurde. Während eines Auftritts mit ihrem 'Marvin Gaye'-Duettpartner Charlie Puth (24, 'One Call Away') küssten sich die beiden auf der Bühne. MTV sagte der Sänger nach dem Auftritt: "Wir sind Freunde und das ist alles Teil meiner Vision. Ich habe 'Marvin Gaye' für Menschen geschrieben, die den Song hören und spontan anfangen rumzumachen. Das war das Ziel der Show." Mit wem Meghan Trainor nun wirklich zusammen ist, wird sich hoffentlich in der nächsten Zeit herausstellen.