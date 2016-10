Allgemein | STAR NEWS

Meghan Trainor: Neuer Freund, neue Songs

Meghan Trainor (22) nutzt ihre neue Liebe auch beruflich.

Die Sängerin ('All About That Bass') hat seit einigen Monaten einen neuen Mann an ihrer Seite. Wie gut, dass Daryl Sabara (24, 'Spy Kids') nicht nicht nur Schauspieler ist, sondern auch Sänger und Songwriter.

"Er spielt Gitarre und Klavier und singt mir die ganze Zeit vor. Wir singen nonstop Lieder von Justin Timberlake", lachte die Sängerin in der 'Netflix Chat Show' gegenüber Moderatorin Chelsea Handler (41). Dabei klimpern die beiden aber nicht nur so herum: "Auf Tour haben wir auch schon drei Songs zusammen geschrieben."

Ob und wann diese allerdings veröffentlicht werden, steht noch nicht fest.

Fakt ist dagegen, dass Meghan Trainor und Daryl Sabara unzertrennlich sind, seit ihre gemeinsame Freundin Chloë Grace Moretz (19) die beiden diesen Sommer einander vorgestellt hat. Daryl begleitete seine neue Flamme sogar auf ihrer Tour durch Europa.

Doch nicht nur er unterstützt die mal blonde, mal rothaarige Schönheit beim Prozess des Songschreibens. "Manchmal lasse ich mir von meiner Freundin, die gleichzeitig meine persönliche Assistentin ist, ein paar Wörter reimen", verriet Meghan. "Deshalb wurde sie auch bei den Credits auf meinem Album verewigt. Ich brauche immer Hilfe."

Wie gut, dass Meghan Trainor sich da nun auch an ihren neuen Freund Daryl Sabara wenden kann.