Meghan Markle: Einfach mal Danke sagen

Meghan Markle (35) freut sich über ihre loyalen Fans.

Die Darstellerin ('Suits') ist mit Prinz Harry (32) zusammen. Die Beziehung der beiden wurde im Oktober dieses Jahres vom britischen Königshaus offiziell gemacht. Grund sei vor allem gewesen, dass Meghan nach den Spekulationen um eine Romanze im Internet Opfer von rassistischen Kommentaren geworden sei. Nun hat sich Meghan zum ersten Mal seit dem Statement des Hauses selbst auf Twitter und Instagram geäußert und die Gelegenheit genutzt, sich bei einigen Freunden zu bedanken, die ihr geholfen haben, den Medienzirkus der letzten Wochen zu überstehen: "Ich schicke heute eine ganz besondere Portion Liebe an Emily, Sol, Domi, Hannah, Sih, Doris, JessyScarlett und an all jene, die mich die ganzen Jahre über unterstützt haben."

Nach den Gerüchten, die Kalifornierin halte sich derzeit bei ihrem Freund im Kensington Palace in London auf, wurde sie in den Stadtteilen Kensington und Chelsea am 10. November gesichtet. Ihren Spaziergang durch die teuren Gegenden des Big Smokes absolvierte sie jedoch alleine, bevor sie zum Anwesen von Prinz Harry und dessen Familie zurückkehrte. Zuvor hatte sie sich bereits auf der Homepage 'The Tig' geäußert und erklärt, dass sie mehr vorhabe, als nur die bessere Hälfte eines Prinzen zu sein: "Ich wollte immer eine Frau sein, die arbeitet. Und gemeinnützige Arbeit ist gut für meine Seele und weist mir die Richtung in meinem Leben." Meghan Markle setzt sich für World Vision und UN Women ein.

