Megan Fox: Erstes Bild von Söhnchen Journey River

Megan Fox (30) präsentierte ihr neues Baby auf Instagram.

Die Schauspielerin ('New Girl') wurde im August zum dritten Mal Mutter und brachte Söhnchen Journey River zur Welt. Bisher hielt sie ihn noch von den sozialen Medien fern - bis gestern [26. Oktober]. Da teilte Megan endlich ein langersehntes erstes Bild von ihrem Sprössling. Auf dem süßen Selfie sieht man die Hollywoodschönheit zusammen mit ihrem Sohn auf dem Bett liegend und in die Kamera lächeln.

Eine Bildunterschrift ließ Megan indes weg. Ihre Fans wussten sowieso, um wen es sich auf dem Schnappschuss handelt.

Journey ist bereits das dritte Kind für die Darstellerin und ihren Mann Brian Austin Green (43, 'Beverly Hills, 90210'), die schon zwei Söhne, Noah (4) und Bodhi (2), zusammen haben. Ihre erneute Schwangerschaft kam trotzdem überraschend. Im April erschien Megan plötzlich mit Babybauch auf der Premiere ihres Films 'Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows' - acht Monate nachdem sie eigentlich die Scheidung von Brian eingereicht hatte.

Seitdem haben sich die Promis offenbar wieder versöhnt und sind jetzt eine glückliche, kleine Familie. Weiteren Nachwuchs kann sich Megan allerdings erst mal nicht vorstellen.

"Ich wusste schon immer, dass ich Mutter sein werde - ich hatte das Gefühl, dass das immer ein großer Teil meiner Reise sein würde", verriet sie US-Talkerin Chelsea Handler (41). "Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich drei Kids in so kurzer Zeit bekomme", lachte Megan Fox.