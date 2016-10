Allgemein | STAR NEWS

Meat Loaf: “Ich liebe meine Badeenten”

Meat Loaf (69) hat seinen wertvollsten Besitz verraten.

Der Musiker ('Rocky Horror Picture Show') steht auch mit fast 70 Jahren noch immer auf der Bühne und begeistert seine Fans, auch wenn er in den vergangenen Jahren mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Auf diesen Konzerten wird er von den dankbaren Zuhörern regelmäßig mit kleinen Geschenken überschüttet. Dazu gehören auch Badeenten, die ihm auf die Bühne geschmissen oder nach dem Konzert überreicht werden. Das empfindet Meat Loaf keineswegs als aufdringlich, im Gegenteil: Er hat sich richtig in seine Sammlung verschossen, wie er im Interview mit dem 'Mojo'-Magazin gestand: "Mein wertvollster Besitz ist meine Kollektion aus Badeenten. Ich habe ungefähr 100 von ihnen. Fans bringen sie mit zu meinen Shows. Ich habe einige richtig coole, zum Beispiel eine, die wie der Baseballspieler Derek Jones aussieht, und eine nach dem Abbild von Frank-N-Further. Sie sind immer in meiner Garderobe, wenn ich auf Tour bin."

Meat Loaf verriet noch eine andere amüsante Anekdote: Er ist brutal gegenüber seinen Töchtern. Allerdings nur, wenn es um Monopoly geht. Von dem klassischen Brettspiel ist er regelrecht besessen und versucht stets alles, um seine Töchter zu besiegen.

Trotz seiner Bühnenpräsenz ist die Musiklegende aber keinesfalls der selbstbewusste Star, für den ihn viele Menschen halten. "Ich schäme mich rund um die Uhr. Ich kann schon sehr befangen sein, wenn ich nur durch eine Hotel-Lobby gehe. Schon da werde ich schüchtern und beschämt", gestand Meat Loaf.