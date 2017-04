Allgemein | STAR NEWS

Maxi Arland: “Ich bin total happy mit dieser Entscheidung”

Maxi Arland (36) hat eine Neue - eine neue Tanzpartnerin.

Der Musiker ('Ein Tag ohne dich') wurde bei 'Let's Dance' auch in der vergangenen Woche eine Runde weitergewählt und darf diesen Freitag [21. April] erneut das Tanzbein schwingen. Allerdings ist seine bisherige Partnerin Isabel Edvardsson (34) nicht mehr an seiner Seite. Die verkündete in der vergangenen Ausgabe ihr Aus bei dem Tanzwettbewerb - und das aus gutem Grund: Die Tänzerin erwartet nämlich ihr erstes Kind.

Gegenüber der 'Bild' zeigte sich Maxi äußerst verständnisvoll. Die Entscheidung nehme er ihr nicht übel. "Auf keinen Fall. Ich habe großen Respekt vor Isabels Entscheidung. Familie kommt immer an erster Stelle und ich weiß, wie sehr sich Isabel und ihr Mann ein Baby gewünscht haben."

Ein Ersatz für den tanzenden Musiker ist auch schon gefunden: Ab sofort wird Sarah Latton (38) mit Maxi über den Dancefloor fegen. Ein Glückstreffer für Arland: "Ich kannte Sarah bereits aus den ersten Sendungen und habe mich super mit ihr verstanden." Die Profitänzerin erhält mit ihrem Comeback eine zweite Chance. Zuvor war sie schon mit Sänger Bastaiaan Ragas (45, 'De Helft Van Mij') ausgeschieden.

Auf Instagram zeigte sich das neue Duo schon im Trainingsrausch. Ein Foto mit der Unterschrift "Die Osterpause ist vorbei?" lässt keinen Zweifel entstehen: Die zwei verstehen sich blendend. Und auch die Fans freuen sich auf Sarahs Comeback an der Seite von Maxi Arland. So schreibt eine Userin: "Oii freu mich schon!" und auch eine andere Followerin ist bereits ganz aus dem Häuschen: "Freue mich schon so auf euch! #teamarlatton."

