Max Herre: Freundeskreis feiert großes Jubiläum

Max Herre (43) kann auf 20 Jahre Musikgeschichte zurückblicken.

Eigentlich gab die Hip-Hop-Formation Freundeskreis ('Esperanto'), bestehend aus Sänger Max, Produzent Don Philippe und DJ Martin Welzer, 2007 ihr Abschiedskonzert in Stuttgart. Doch nun können sich Fans vielleicht auf ein kleines Sahnebonbon freuen. Anlässlich eines ganz besonderes Datums spannte Freundeskreis seine Anhänger auf die Folter:

"Heute vor genau 20 Jahren kam 'Quadratur des Kreises' raus!!! Herzlichen Glückwunsch & vielen Dank allen, die daran beteiligt waren!!!", schrieb die Band auf Facebook und feierte damit die Veröffentlichung ihrer Debütplatte, bevor sie ihre Fans belohnen wollte: "Was war euer Lieblings-Song auf dem Album? Schreibt uns und wir verschenken 20 CDs!!! Und vielleicht gibt's noch mehr Überraschungen heute!!!" Worauf können die Freundeskreis-Anhänger da wohl noch hoffen?

Vielleicht auf Tickets für ihr Bühnencomeback? Am 29. Juni eröffnen die Jungs nämlich den Mercedes-Benz-Konzertsommer in Stuttgart und treten damit nach zehn Jahren wieder vereint auf. Am Mittwoch [22. Februar] beginnt der exklusive Kartenvorverkauf, unter anderem auf 'eventim.de'. Sicherlich sind die knapp 6000 Tickets rasend schnell vergriffen, fiebern die Freundeskreis-Fans dem Event doch entgegen. "Das wird episch, kann's kaum erwarten ? A-N-N-A, Esperanto, Erste Liebe, etc. ?", schrieb etwa Ben auf Facebook, während Ti Ang "alte Zeiten aufblühen lassen" möchte.

Vielleicht können sich ein paar Fans ja schon heute über ein paar Tickets freuen - wenn Max Herre und Co. ihre weiteren Überraschungen preisgeben .