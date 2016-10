Allgemein | STAR NEWS

Matthias Schweighöfer: Erstes Album kommt im Februar

Matthias Schweighöfer (35) bringt sein erstes Album auf den Markt.

Dass in dem Publikumsliebling ('Der geilste Tag') viele Talente schlummern, ist ja bereits bekannt: Ob als Schauspieler, Regisseur, Produzent oder Drehbuchautor - Matthias begeistert die Menschen. Jetzt wagt er sich aber in ein für ihn ziemlich neues Metier. Wie er selbst auf Facebook bekanntgab, wird nächstes Jahr seine erste eigene Platte auf den Markt kommen.

"Ich hab's getan. Es ist raus. Mein erstes Album!" verkündete er online, wo er gleich auch das Cover postete. Erhältlich ist 'Lachen Weinen Tanzen' - so heißt das gute Stück - ab dem 10. Februar. Vorbestellen kann man Matthias' Erstlingswerk, das 14 deutsche Titel umfassen wird, aber schon jetzt.

Dass er auch im Songschreiben und Singen Talent hat, stellte Matthias indes schon in der Vergangenheit unter Beweis: So veröffentlichte er im Rahmen seines Films 'Der Nanny' den Titel 'Fliegen', den er eigentlich nur für seine Kinder geschrieben hatte. Seitdem scheint der Darsteller Blut geleckt zu haben: Anfang Juli gründete er mit PantaSounds in Berlin sein eigenes Label, im August stellte er die Single vor, die den gleichen Namen wie das Album trägt.

Wie es genau dazu kam, dass Matthias jetzt gleich eine ganze Platte veröffentlichen wird, erklärte er am Montagabend [24. Oktober] in der Show 'Circus Halligalli': "Irgendwann habe ich mir gedacht, in den letzten acht Jahren habe ich ja die Filme alle selber gemacht und mit den Komponisten immer wieder die Musik auch eingespielt für die Scores und da haben wir einfach gedacht, wir gucken mal aus Spaß: Wollen wir nicht mal ein Album machen?"

So hätten sie dann anderthalb Jahre daran gearbeitet, bis das Ding fertig war. Das hat laut Matthias Schweighöfer übrigens "einen sehr filmischen Ansatz, einen filmischen Popmusik-Ansatz" - wir dürfen also gespannt sein auf sein erstes Album.