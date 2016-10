Allgemein | STAR NEWS

Marius Müller-Westernhagen: Jeder hat ein Handicap

Marius Müller-Westernhagen (67) schämt sich nicht für seine Schwächen.

Ganz im Gegenteil! Der Rocker ('Willenlos') hat offenbar auch eine ganz weiche Seite und gestand, dass er mit einigen Dingen zu kämpfen hat - wie das jeder tut, davon ist Marius überzeugt. "Ich kenne keinen, der kein Handicap hat", betonte er im Gespräch mit der 'Zeit'.

Er selbst hadert mit "Melancholie und Depression", wie er nun öffentlich preisgab. "Und ich weiß, dass ich am Anfang jeder Tournee damit kämpfe", gestand der Musiker ein. "Da habe ich im Hotelzimmer Heulkrämpfe, aber nicht aus Traurigkeit, sondern einfach weil das zu viel war, zu viel!"

Auch musikalisch schlug Marius Müller-Westernhagen in letzter Zeit ganz andere Töne an: So machte er im Sommer bei 'MTV Unplugged' mit und interpretierte dafür viele seiner Songs neu. Das Album davon erscheint nun am 28. Oktober. "Die Zeit war reif", fand er vor Kurzem im Interview mit WDR 2. "Es gibt eine Geschichte zwischen 'MTV Unplugged' und mir. Ich wurde vor vielen, vielen Jahren gefragt, ich glaube sogar als erster Deutscher, ob ich es machen würde. Und da war die Zeit einfach nicht reif. Ich fühlte mich nicht bereit dazu, diese Herausforderung anzunehmen", gestand er.

Zum Glück war Marius Müller-Westernhagen, passend zu seinem 50-jährigen Bühnenjubiläum, jetzt aber endlich doch bereit dazu.