Marion Cotillard: Ich verschwende keine Energie mit Klatsch

Marion Cotillard (41) will sich keine Gedanken über Gerüchte machen.

Die Schauspielerin ('La vie en rose') wurde in die Scheidung von Brad Pitt (52, 'World War Z') und Angelina Jolie (41, 'Wanted') hineingezogen - da es hieß, eine Affäre mit ihr bei den Dreharbeiten zu 'Allied' hätte den Ausschlag dafür gegeben. Die Französin sah sich gezwungen, ein Statement auf Instagram herauszugeben, in dem sie betonte, dass nichts von dem Klatsch wahr sei und ihr Partner Guillaume Canet "der Vater unseres Sohnes und dem Baby, das wir erwarten", sei.

Gerade befindet sich die Oscarpreisträgerin auf Promotour für den Kriegsthriller, den sie mit Brad Pitt drehte und muss sich natürlich Fragen über die angebliche Affäre gefallen lassen.

"Ich nehme nichts persönlich, wenn es mich nicht betrifft", erklärte die werdende Mutter in der amerikanischen Show 'Today'. "Ich hatte nichts mit der Situation und den Gerüchten zu tun." Außerdem wolle sie sich durch den Klatsch und Tratsch nicht die Erinnerung an die schönen Dreharbeiten bei der Produktion von Robert Zemeckis (64, 'Forrest Gump') verderben lassen: "Ich verschwende darauf keine Energie. Es war eine wundervolle Erfahrung, mit so einem visionären Regisseur und einem großartigen Schauspieler zu arbeiten. Das ist alles, was zählt", gab sich Marion Cotillard sehr bestimmt - und nun bitte keine Fragen mehr zu der Scheidung von Brad Pitt!