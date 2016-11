Allgemein | STAR NEWS

Marie Nasemann: Morgen die Welt retten

Marie Nasemann (27) will die Welt ein bisschen besser machen.

Das Model wurde vor sieben Jahren im Finale von 'Germany's Next Topmodel' Dritte, konnte sich seitdem aber eine respektable Karriere aufbauen. Sie steht noch immer vor den Kameras und lebt in Hamburg. Doch in der Modebranche ist nicht alles Gold, was glänzt, wie Marie nach sieben Jahren im Business festgestellt hat. Viele Kleider werden unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt. Daher ist es der Schönen ein Anliegen, sich für Fair-Produkte einzusetzen und Vorurteile abzubauen, die viele Menschen noch immer gegenüber Öko-Produkten haben, wie sie der 'Bild' erklärte:

"Ich will Leute, die mit fairer und nachhaltiger Mode gar nichts am Hut haben, überzeugen, dass diese Mode nicht mehr Öko aussieht. Daher ist meine Mission: Ich will, dass der Ruf sich ändert."

Dies tut sie mit ihrer neuen Homepage 'fairknallt.de', auf der sie sich mit ökologisch nachhaltiger Kleidung beschäftigt. Marie geht dabei mit gutem Vorbild voran, denn ihr Kleiderschrank besteht bereits zu 50 Prozent aus Öko-Kleidung.

Marie beschäftigt sich aber nicht nur mit dem Thema Kleidung, sondern denkt auch viel über ihr Essen nach. Schließlich haben gewisse Nahrungsprodukte einen negativen Einfluss auf unsere Umwelt, wie das Model der 'Hamburger Morgenpost' erklärte: "Alles fing beim Essen an. Ich fragte mich, wo kommen meine Lebensmittel her? Inzwischen kaufe ich regionale Produkte, esse kein Fleisch mehr. Ich will kein Shirt tragen, das unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt wurde und dessen chemikalienhaltige Produktion die Natur schädigt."

Marie Nasemann hofft, dass sie mit ihrer Homepage auch andere Menschen beeinflussen kann.