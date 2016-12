Allgemein | STAR NEWS

Mariah Carey: Wieder in fester Beziehung

Die neue Liebe von Mariah Carey (46) ist anscheinend in trockenen Tüchern.

Schon seit November turtelt die amerikanische Popmusikerin ('Touch My Body') mit dem Tänzer Bryan Tanaka (33) und macht keinen Hehl daraus, dass ihre noch recht frische Trennung von ihrem ehemaligen Verlobten James Packer sie nicht zum Beziehungsmuffel werden ließ. Ein Insider enthüllte gegenüber 'Entertainment Tonight': "Sie sind jetzt in einer richtigen Beziehung. [Mariah] ist wirklich in Bryan verknallt und er ist ständig an ihrer Seite."

Für die ersten Liebesgerüchte sorgten die Turteltauben im vergangenen Monat, als sie küssend am Strand von Hawaii fotografiert wurden - und das nur wenige Wochen nachdem Mariah ihre Verlobung mit dem australischen Unternehmer James Packer aufgelöst hatte. Die Sängerin fackelt eben nicht lange!

Auch ihre Kinder - die fünfjährigen Zwillinge Moroccan und Monroe aus ihrer geschiedenen Ehe mit Nick Cannon - kennen den Neuen ihrer berühmten Mutter bereits und verstehen sich offenbar bestens mit ihm: "Bryan geht super mit den Kindern um und sie mögen ihn sehr", so der Nahestehende.

Das Ende des Jahres verbringen Mariah und ihr Liebster übrigens in dem amerikanischen Winter-Urlaubsziel Aspen, Colorado, allerdings posten sie Schnappschüsse vom gemeinsamen Ausflug getrennt auf Instagram. Auf den Fotos, die Mariah Carey während der letzten Tage mit ihren Fans teilte, war von Bryan nämlich keine Spur...