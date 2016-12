Allgemein | STAR NEWS

Mariah Carey: Weihnachten auf YouTube

Mariah Carey (46) stimmt uns auf die Feiertage ein.

Die Sängerin ('We Belong Together') wird gemeinsam mit Ciara, DJ Khaled und der Girlgroup Fifth Harmony in der YouTube-Show 'The Keys Of Christmas' zu sehen sein, die am 19. Dezember ausgestrahlt wird. Neben einem Auftritt von Boxlegende Mike Tyson werden auch Alex Aiono, Boyce Avenue, Nicky Jam, Bebe Rexha und die Gregory Brothers auftreten.

"Musik ist sehr populär auf YouTube und wir freuen uns, einige der größten Stars der Musikszene neben den größten Stars von YouTube zusammenzubringen", erklärte Ben Relles von YouTube Originals. "Die musikalischen Ikonen und aufstrebenden Künstler aus 'The Keys Of Christmas' hauchen den Festtagen neues Leben ein."

Für Mariah Carey wird es ein anstrengender Monat, ist sie doch auch der Headliner bei Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest in New York am 31. Dezember. Neben ihr werden noch DNCE, Thomas Rhett und Gloria Estefan die Bühne am Times Square betreten, um in das neue Jahr zu feiern. Übrigens: Bereits 2005 trat Mariah bei diesem Spektakel auf.

Mit diesem Gig kann sie auch endlich ein ereignisreiches und nicht ganz so glückliches Jahr abschließen: Im September trennte sich Mariah Carey von ihrem Verlobten James Packer (49), nun ist sie aber wieder frisch verliebt.