Mariah Carey: Sie singt mit ihren Zwillingen

Mariah Carey (46) wird wohl bald gemeinsam mit ihren Kids auf der Bühne stehen.

Mit fünf Jahren ist es für die Zwillinge Moroccan und Monroe wirklich an der Zeit, selbst Fuß im Showgeschäft zu fassen - findet zumindest ihre Mama. Die Sängerin ('Hero') offenbarte nun in einer Facebook Live Session am Donnerstag [2. Februar], dass ihre Kids ganz nach ihr kommen.

"Wir haben vor Kurzem zusammen was im Studio gebastelt, eines meiner liebsten Stücke", verriet Mariah. "Ich will nicht zu viel darüber prahlen, aber sie machen ihr eigenes Ding. Sie lieben es, auf der Bühne zu stehen, sie lieben es, zu singen. Es ist unglaublich für mich, das zu beobachten."

Bevor ihre Fans in den Genuss der musikalischen Künste ihres Nachwuchs kommen, wird Mariah aber erst ihre Single 'I Don't' veröffentlichen, die von ihrer Trennung von Milliardär James Packer (49) handelt. Darin singt sie unter anderem: "Wenn du jemanden liebst, dann behandelst du ihn nicht schlecht. Du hast alles ruiniert, was wir hatten."

Wie Mariah weiter preisgab, können sich ihre Fans allerdings nicht auf allzu viele neue Alben von ihr freuen: "Ich werde mehr Singles machen, das macht mir einfach mehr Spaß, als mich auf ein ganzes Album zu konzentrieren", erklärte die Künstlerin. "Das Schreiben von Singles macht mir mehr Spaß. Hoffentlich gibt es am Ende dieses Prozesses ein Album, damit ich euch ein paar neue Songs liefern kann."

Sicherlich wird sich Mariah Careys Kollaboration mit ihren Kids da dann auch drauf befinden.

