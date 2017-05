Allgemein | STAR NEWS

Mariah Carey: Liebescomeback mit Bryan Tanaka?

Mariah Carey (47) ist offenbar wieder vergeben.

Der neue alte Partner der Musikerin ('Without You') ist kein Unbekannter: Scheinbar ist Bryan Tanaka (34) wieder zurück im Spiel.

Am Wochenende [20./21. Mai] postete Mariah ein Foto von sich und ihrem Exlover. Dazu schrieb sie nur "#fbf (Flashback Friday)", was die Fans rätseln ließ. Ein paar Stunden später folgte dann die Gewissheit, die jedoch vermutlich nicht gewollt war:

Einige Fotografen entdeckten das turtelnde Paar in einem Restaurant in Beverly Hills. 'DailyMail.co.uk' gelangte an die Schnappschüsse des Treffens und so wie es aussieht, verstehen sich Mariah und ihr Bryan wieder bestens. Beim gemeinsamen Lunch tauschte das Paar Zärtlichkeiten aus und fütterte sich gegenseitig.

Mariah hat sich bisher nicht zu dem vermeintlichen Liebescomeback geäußert - vielleicht möchte sie es erst einmal langsam angehen lassen?

Noch im April sah die Sache zwischen Mariah und Bryan ganz anders aus. Die beiden trennten sich, weil sie ihm vorwarf, er könne nicht mit Geld umgehen. Zudem sei er oft eifersüchtig gewesen, wenn sie ihren Exmann Nick Cannon (36, 'Teen Cop') traf, der immerhin der Vater von Mariah Careys sechsjährigen Zwillingen Moroccan und Monroe ist. All das scheint jetzt aber vergeben und vergessen zu sein.