Mariah Carey: Kuscheln mit der neuen Liebe am Strand

Mariah Carey (46) ist frisch verliebt.

Die Sängerin ('Without You') hat ihre Romanze mit dem Backup-Tänzer Bryan Tanaka (33) endlich offiziell gemacht - weniger als zwei Monate nach ihrer Trennung von ihrem Verlobten James Packer (49).

Am Montag [28. November] beschloss Mariah, ihre neue Liebe in einem improvisierten Fotoshoot am Strand von Maui, Hawaii, der Öffentlichkeit zu präsentieren. In den entstandenen Bildern sieht man laut 'Daily Mail Online', wie die Sängerin ein Bein um die Hüfte ihres Toyboys schlingt und er sie dabei versucht zu küssen. Als Tänzer an außergewöhnliche Bewegungen gewohnt, nahm er Mariah danach in den Arm und beugte sie so weit zu Boden, das ihre Haare fast den Sand berührten, bevor er sie ganz galant davon trug. Später sah man sexy Mariah in einem schwarzen Badeanzug mit Cut-outs, wie sie von Bryan huckepack getragen wurde.

Die Romanze der beiden kam prompt nach der Trennung von Mariah und ihrem Verlobten James. In einem Interview, für das die Diva kurz nach der Verlobungsauflösung Rede und Antwort stand, gab sie schon zu, dass sie einfach weitermachen wollte. "Du musst dich fokussieren, worauf du dich auch immer fokussieren willst, und weitermachen", meinte sie zu 'Entertainment Tonight'. Diesen Rat hat sie sich wohl zu Herzen genommen, wie die unzähligen Fotos von Mariah Carey und Bryan Tanaka für das neue Familienalbum beweisen.