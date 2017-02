Allgemein | STAR NEWS

Mariah Carey: Ihr Toyboy will immer mehr!

Mariah Carey (46) gibt ihrem Beau mehr Zeit in ihrer Reality-Show 'Mariah's World', er will nun mehr Kohle.

Bryan Tanaka (33), neuer Freund des Popstars ('Without You') kann einfach nicht genug bekommen. Mariahs Liebe sollte eigentlich reichen, doch will der Tänzer für die TV-Show der Sängerin nun auch mehr Geld, wenn er weiterhin dort zu sehen sein sollte. "Als Stella, Mariahs Managerin, Bryan fragte, ob er ein Teil der Show sein wollte und zu Mariah buckelte, war Bryan so glücklich, im Gegenzug dafür gratis Öffentlichkeit und einen Karriereboost zu bekommen", erzählte ein Bekannter dem 'Heat'-Magazin. "Aber jetzt, wo er den Geschmack des Ruhmes kennt und gesehen hat, wie scharf Mariahs Team ist, das richtige Bild zu wahren, kämpft er mit harten Bandagen."

Bryan soll "15.000 bis 25.000 Dollar [rund 14.000 bis 23.000 Euro] pro Folge" verlangt haben, "Boni für Medienauftritte und Interviews" kommen noch dazu.

Der Tänzer hatte es nämlich schnell geschafft, ein Fixpunkt in Mariahs Leben und vor allem in der TV-Show zu werden - er kam zu der Geburtstagsparty der Kids, steht regelmäßig an der Seite des Popstars auf dem roten Teppich. Doch Streitereien könnten deswegen bald folgen: "Mariah will ihren Fans zeigen, wie glücklich sie mit dem heißen Tänzer ist, aber Bryan will viel Geld." Ob die Liebe zwischen Mariah Carey und Bryan Tanaka da noch lange hält?