Mariah Carey: Ich trete weiterhin live auf!

Mariah Carey (46) ist von keiner Bühne der Welt wegzubekommen.

Die Sängerin ('Hero') sorgte für den ersten Musikskandal des Jahres, als sie ihren Silvesterauftritt beim America's Dick Clark's New Year's Rockin' Eve vergeigte. Angeblich hatte sie Probleme mit ihren Ohrmonitoren und deshalb ihren Gesang mitten im Set abgebrochen - und einfach nur noch ein wenig mit ihren Backgroundtänzern gegroovt.

Nun meldete sich die Künstlerin endlich selbst zu Wort. Dabei verwies sie vor allem auf den ursprünglichen Initiator der Veranstaltung, Dick Clark (?82), der 2012 verstorben ist. "Alles was ich dazu sagen kann ist, dass Dick Clark ein unglaublicher Mensch war und ich das Glück hatte, mit ihm zusammenzuarbeiten, als ich noch ganz frisch im Musikgeschäft war. Ich bin der Meinung, dass Dick Clark niemals einen Künstler das hätte durchmachen lassen und er wäre genauso entsetzt gewesen, wie ich es war", meinte Mariah gegenüber 'EW.com'.

Ihre Karriere wird das aber nicht negativ beeinflussen, war sich die Künstlerin sicher. Nur ihre Vorgehensweise wird sich verändern: "Das wird mich nicht davon abhalten auch in Zukunft Liveauftritte zu absolvieren. Aber ich werde deutlich größere Zweifel haben, jemanden außerhalb meines Teams zu engagieren."

Allein für ihre Anhänger hatte das Stimmwunder nette Worte übrig. "Meine wahren Fans haben mich so unterstützt und ich schätze sie und jeden in den Medien, der mir Rückendeckung gab, so sehr", so Mariah. "Denn es war wirklich eine tolle Festperiode, die in einem furchtbaren Silvester endete."

Das Jahr kann für Mariah Carey nur deutlich besser werden - mit hoffentlich zahlreichen, fehlerfreien Live-Auftritten ...