Allgemein | STAR NEWS

Margot Robbie: Social Media macht sie wahnsinnig

Margot Robbie (26) schreibt lieber Briefe als die sozialen Medien zu nutzen.

Während es für Promis heute schon fast dazugehört, mit den Fans über Facebook, Twitter, Instagram oder Snapchat in Kontakt zu treten, verzichtet die Schauspielerin ('Suicide Squad') darauf, über ihre Profile mit anderen zu schreiben.

"Ich glaube, ich würde mich damit niemals wohlfühlen, weil mich Technologie immer noch ein bisschen wahnsinnig macht. Ich weiß noch nicht mal, wie man jemandem auf Instagram eine private Nachricht schreibt", gestand Margot im Interview mit 'elle.com'. "Ich schreibe immer noch Briefe. Ich schicke Dankschreiben, keine Emails. Selbst wenn ich bei einem Freund übernachte oder so. Ich bin da sehr old school."

Und dennoch: Online-Dating findet Margot äußerst spannend - wenn auch nicht für sich selbst. "Tinder fasziniert mich. Raya fasziniert mich. Ich lasse mir von meinen Freunden ihre Profile zeigen und will alles wissen!"

Ihre Freunde leben genau wie Margot in London. Die Australierin entschied sich einst völlig spontan zu einem Umzug in die britische Metropole. "Ich verbrachte nach der 'Wolf of Wall Street'-Premiere in London ein paar Tage mit guten Freunden, die dort schon länger leben. Als mein Rückflug nach L.A. näherrückte, sagten sie: 'Ach Mensch, bleib doch hier.' Drei Tage später unterschrieben wir einen Mietvertrag. Eine völlig unüberlegte Aktion, aber sie hat sich bis heute bewährt", verriet Margot Robbie kürzlich der 'Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung'.