Marc Anthony: Trennung von Ehefrau

Marc Anthony (48) lebt von seiner Ehefrau getrennt.

Der Musiker ('Vivir Mi Vida') war zwei Jahre lang mit dem Model Shannon De Lima (28) verheiratet. Die beiden sollen sich bereits vor einigen Wochen getrennt haben, doch erst jetzt ist diese Nachricht durch 'TMZ' an die Öffentlichkeit gelangt. Zum letzten Mal wurden Marc und Shannon im August 2016 im New Yorker Madison Square Garden gemeinsam gesehen. Gerüchte um eine Krise gab es, als der Sänger am 17. November bei den Latin Grammy Awards in Las Vegas auftrat. Dort wurde ihm von seiner Exfrau Jennifer Lopez (47, 'On the Floor') der Preis für 'Person of the Year' überreichte. Nach einer herzlichen Umarmung gaben sich die beiden einen Kuss auf die Lippen. Die Fans der Latina waren in Aufruhr.

Doch Jennifer soll nicht der Grund für die Trennung sein, wie ihr Manager Benny Medina versicherte. Er betonte, dass es kein Liebescomeback zwischen den beiden gebe, die zwischen 2004 und 2014 verheiratet waren. Allerdings macht das ehemalige Paar in letzter Zeit einige Projekte zusammen. Jennifer Lopez stand mit Marc im Madison Square Garden auf der Bühne, wo er mit Shannon zum letzten Mal gesehen wurde. Außerdem arbeiten Jennifer und Marc derzeit an einem Album mit spanischer Musik. Von ihrem Freund Casper Smart (29) hatte sich die Latina bereits vor Monaten getrennt. Vor seiner Hochzeit mit Shannon De Lima war Marc Anthony zwei Jahre lang mit ihr zusammen.