Marc Anthony: Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben

Marc Anthony (48) ist wieder im siebten Himmel.

Der Musiker hatte sich im Februar dieses Jahres von seiner dritten Ehefrau, Shannon de Lima, scheiden lassen. Die Zeit der Einsamkeit scheint allerdings bereits ein Ende gefunden zu haben, denn der Frauenschwarm stellte seine neue Liebe nun auf Instagram vor. Dabei sollte der Anlass des Postings gar nicht sein Liebesleben sein, sondern der amerikanische Memorial Day am 29. Mai, der in den USA ein Feiertag ist. Marc rief seine Follower dazu auf, diesen Tag mit ihren Familien zu genießen. Dazu postete er jedoch ein Foto von sich und der neuen Dame an seiner Seite, die keine Unbekannte ist, handelt es sich doch schließlich um das italienische Model Raffaella Modugno (29), die auf dem Instagram-Foto neben ihrem Prinzen auf einem Sofa liegend zu sehen ist. Das Bild wurde von Marc mit Herz-Emojis versehen und mit der Botschaft kommentiert: "Erinnerungen machen. Fröhliches Memorial-Day-Wochenende. Wir wünschen euch nur das Beste @raffaellamodugno."

Das Model mochte das Foto offenbar sehr, denn sie teilte es gleich auf ihrem eigenen Kanal. Die Verbindung zu der Schönheit, die bereits für Dolce & Gabbana auf dem Laufsteg wandelte, kommt überraschend, da Marc Anthony vor Kurzem noch mit dem Model Mariana Drowning in Verbindung gebracht worden war. Mit ihr war er im März auf einem roten Teppich in New York City erschienen.