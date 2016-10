Allgemein | STAR NEWS

Manfred Krug: Im Alter von 79 Jahren gestorben

Manfred Krug (?79) ist tot.

Der Schauspieler wurde vor allem durch seine Rollen in 'Liebling Kreuzberg', 'Tatort' und 'Auf Achse bekannt'. Wie sein Management gegenüber 'Bild' bestätigte sei er bereits am vergangenen Freitag [21. Oktober] "friedlich im Kreise seiner Familie zu Hause eingeschlafen". Ob er eines natürlichen Todes oder an einer Krankheit starb, ist bis dato noch unklar. Wie das Blatt berichtete, habe er sich aber zuvor noch eine Bestattung im engsten Familienkreis gewünscht.

Aufgewachsen war der Star mit der markanten Stimme nach der Scheidung seiner Eltern in der DDR. Sein Vater lebte dort bereits, mit zwölf Jahren folgte ihm Manfred Krug im Jahre 1949. Sein Schauspielstudium musste er zwar "wegen disziplinarischer Schwierigkeiten" beenden, das hielt ihn aber nicht davon ab, am Theater Karriere zu machen. In der DDR avancierte Krug dann bald zum Star, spielte unter anderem in 'Fünf Patronenhülsen' und 'Die Spur der Steine' mit.

Als er sich allerdings 1976 gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann einsetzte, belegte man ihn in der DDR mit einem Teilberufsverbot - also siedelte Manfred Krug ein Jahr später nach West-Berlin über.

Von dort nahm seine TV-Karriere seinen Lauf.

Doch neben seinen Auftritten im Fernsehen bleibt er auch als Werbefigur in Erinnerung. Jahrelang warb er für die Deutsche Telekom und die T-Aktie, die später spektakuläre Verluste einfuhr - dafür entschuldigte sich Manfred Krug sogar öffentlich.

