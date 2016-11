Allgemein | STAR NEWS

Magdalena Neuner: So sehr freuen sich ihre Fans mit ihr

Magdalena Neuner (29) freut sich nicht nur über Baby Josef.

Die einstige Biathletin ist am frühen Montagmorgen [9. November] zum zweiten Mal Mama geworden. Auf Facebook teilte Magdalena die frohe Nachricht mit einem Foto des kleinen Josef und konnte sich schon bald über zahlreiche Kommentare und Glückwünsche freuen.

Insgesamt rund 127 Mal wurde ihr Post bis dato geteilt, rund 9.600 Anhänger der hübschen Blondine brachten mit einem 'Gefällt mir' ihre Freude zum Ausdruck.

Einige richteten sich sogar direkt an den Nachwuchs: "Willkommen auf Erden, kleiner Mann und herzlichen Glückwunsch an die stolzen Eltern", schrieb ein Fan, während ein anderer schon den kommenden Spitznamen benutzte: "Willkommen, kleiner Seppi! Hast dir eine tolle Familie rausgesucht!" Eine andere Mama meinte: "Herzlichen Glückwunsch! Einer der schönsten Momente im Leben einer Frau, Mutter werden, Mutter sein."

Dass sich der kleine Josef eine Schnapszahl ausgesucht hat, um auf die Welt zu kommen, kann man sicherlich als besonderen Moment werten: Um genau 4.44 Uhr wurde er laut Magdalena Neuner geboren. "Er war 3170 Gramm schwer und 52 Zentimeter groß", schrieb sie auf Facebook. "Uns geht's sehr gut und wir sind so glücklich über unser neues Familienmitglied. Auch Schwester Vreni ist total stolz und hat sich auf Anhieb in ihren kleinen Bruder Seppi verliebt. In den nächsten Tagen und Wochen werden wir uns ein wenig erholen und erst mal die Zeit zusammen genießen. Darauf freue ich mich wirklich sehr..."

Mit ihrem Ehemann Josef Holzer (29) durfte sich Magdalena Neuner bereits im Mai 2014 über die Geburt ihrer Tochter Verena freuen. Nun sind sie also zu viert!