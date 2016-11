Allgemein | STAR NEWS

Magdalena Brzeska: “Alles langsam und der Reihe nach”

Magdalena Brzeska (38) geht ihre Beziehung mit Kai Schwarz (46) Schritt für Schritt an.

Seit drei Monaten sind die ehemalige Profi-Turnerin und der Hamburger DJ ein Paar, für die Sportlerin ist dies allerdings noch nicht lang genug, um Nägel mit Köpfen zu machen. "Alles langsam und der Reihe nach. Ich bin fünf Jahre Single gewesen und muss mich erst mal selbst dran gewöhnen, dass jemand an meiner Seite ist", erklärte Magdalena im Interview mit der 'Bild'-Zeitung. Heißt im Klartext: Während Magdalena bereitwillig mit Kai auf dem roten Teppich flaniert, darf dieser vorerst noch nicht ihre beiden Töchter Noemi (14) und Caprice (16) kennenlernen, die sie aus ihrer geschiedenen Ehe mit Ex-Fußballer Peter Peschel hat. "Es stellt sich derzeit nicht die Frage, ob meine Kinder kennengelernt werden oder irgendwer irgendwohin zieht. Alles langsam. Ich versuche selbst erst mal, damit klarzukommen", betonte die zweifache Mutter und 26-malige Deutsche Meisterin der Rhythmischen Sportgymnastik, die damit auch Gerüchte, sie würde nach Hamburg zu ihrem neuen Freund ziehen, dementiert. Zumindest Noemi kann sich Kai Schwarz aber schon mal im Fernsehen anschauen: Gemeinsam mit ihrer durchtrainierten Mama schwingt sie am Samstag [12. November] auf ProSieben in der Show 'Deutschland tanzt' die Hüften. Dabei geht es vor allem um das Bundesland, für das Magdalena und ihre Tochter antreten: Baden-Württemberg. "Für mich ist es eine Ehre, unser Bundesland zu vertreten", erklärte die Olympionikin in einer offiziellen Pressemitteilung. Konkurrenz bekommen Magdalena Brzeska und Noemi unter anderem von Oliver Pocher für Niedersachsen, Shermine Shahrivar für Nordrhein-Westfalen, Fernanda Brandao für Hamburg sowie das frisch verliebte TV-Pärchen Janni Hönscheid und Peer Kusmagk für Schleswig-Holstein.